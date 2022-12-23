Yeşilköy’de, kamyonun çarptığı bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, araç sürücüsü 59 yaşındaki Güngör İnce (E-59) tutuklandı.

Güngör İnce (E-59) yolda park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonuyla Lale sokak üzerinde kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş evinden yola atıldı.

Polis, kamyonun sol arka tekerliğinin çocuğun üzerinden geçtiğini belirtti. Halil Yumurtaş'ın ölümüne neden olan kazayla ilgili kamyon sürücüsü Güngör İnce tutuklandı.