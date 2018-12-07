Yeşilyurt’ta yangın... Nazım Öncen yaralandı

Yeşilyurt’ta bu sabah saat 06.00 sıralarında Şehit Hüseyin İkizler Sokak’taki 7 numaralı evde yangın çıktı. BRT muhabirinin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre komşuların patlama seslerini duyması üzerine fark edilen yangında evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Nazım Öncen vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Öncen, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahade altına alınırken, yangın Güzelyurt ve Gemikonağı İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde büyük hasar meydana geldi. Evin özellikle mutfağı, mutfak tavanı tamamen yanarken, diğer odalar ve eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Yangının yandaki evlere sıçramadan söndürülmesi ise facianın eşiğinden dönülmesini sağladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BRT

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 09:35