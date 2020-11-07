Yetkili organlar belirlendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında yetkili kurullar belirlendi.

KTGB Yönetim Kurulu Ali Cansu, Dilek Kodan, Tarkan Kavaz, Rahme Çiftçioğlu, İbrahim Güneşer, Aliye Özenci, Melek Arabacıoğlu, Duygu Alan ve Ali Sefer'den oluştu.

Onur Kurulu'nda Mustafa Kortun, Süleyman Ergüçlü ve Ali Baturay; Denetçiler Kurulu'nda Özcan Özcanhan ve Belgin Demirel görev yapacak.

Toplantıda ayrıca birliğin TAK ve BRT yönetimindeki temsilcileri seçildi.TAK yönetim kurulunda Artun Çağa, BRTK yönetim kurulunda ise İbrahim Güneşer yer alacak.