Yetkililer yaralılar ve görgü tanıklarıyla da sohbet etti

Girişe izin verilmeyen bölgeye hala kimse yaklaştırılmıyor.

Patlamalarin hemen ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay inceleme ve temaslarına devam ediyor. Askeri ve sivil görevlilerden sürekli bilgi alan Akıncı, Tatar ve Özersay müdahale edilen yaralılar ve görgü tanıklarıyla da sohbet etti.

Acapulco Otel’in üst tarafında bulunan askeri bölgede meydana gelen yangın ve cephanelikteki patlamaların ardından bölgeyi yoğun bir is kokusu etkisi altına aldı.

Otelde kalan turistler patlamadan dolayı büyük korku yaşadı. Patlamalardan zarar gören otelden çıkmak zorunda kalan turistler, sahilde sabahladı. İs kokusundan rahatsız olan otel müşterileri yardım talep etti.