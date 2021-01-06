“Yetkililerin açıklamalarını hayretler içinde izliyoruz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, “müjde verir gibi kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneği için harçlara yapılan zamların normal karşılanması gerektiği” açıklamalarını hayretler içerisinde izlediklerini açıkladı.

Avunduk yazılı açıklamasında, 2020’nin sorunlarla dolu bir yıl olarak geride kaldığını, 2021’e salgın ve ekonomik krizle girildiğini kaydetti.

Ekonomik olarak salgından en çok etkilenen kesim olan özel sektörün hem şirketlerini ayakta tutmak hem de personellerini böylesi bir dönemde yalnız bırakmamak için çok büyük çaba harcadığını kaydeden Avunduk, “Değerli yönetenlerimizin 2021 yılının ilk açıklamalarında müjde verir gibi kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneği için harçlara yapılan zamların normal karşılanması gerektiği açıklamalarında bulunduğunu hayretler içerisinde izlemekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Yöneticilerin bazen ülke genelinin yöneticisi olduklarını ve tüm vatandaşlarına hizmet için seçildiklerini unuttuklarını ileri süren Avunduk, şu ifadeleri kullandı:

“ Sadece bir zümrenin refahını düşünürken, geri kalanları görmezden geliyorlar. Kaldı ki sanmıyoruz ki, kamu çalışanlarının da böylesi bir uygulamadan memnun olacaklardır. Ancak yapılan böylesi açıklamalar özel sektörü derinden yaralamaktadır.

Alınan kararların bütünlüklü olarak alınması, herkese ve her kesime olumlu dokunuşlar olması gerekmektedir.

Üretime dayalı bir ekonomi için kaynakların doğru kullanılması gerekir. 13. maaş gibi bir ödeneğin tüketim ekonomisi düşünülerek harcanması, kaynağın üretimden uzaklaştırılmasıdır. Bu çok da anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değildir.”