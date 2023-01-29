Yiğit bebek yardımlarınızı bekliyor...

Kalp yetmezliği olan 1 buçuk yaşındaki Yiğit Necat Akar isimli çocuk için yardım çağrısı yapıldı.
Akar bebeğin ailesi, yapay kalp nakli olması için 600 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu belirterek, 1 milyon TL olan ameliyat masrafının yüzde 40’ı devlet tarafından karşılansa da geriye kalan 600 bin TL'nin aileden talep edildiğini söyledi.
Kalp cihazına bağlı olarak nefes alabilen Akar bebeğin iyileşebilmesi için üç gün içerisinde “yapay kalp ameliyatı” olması gerektiği bildiriliyor.
Bebeğin babası Yakup Akar’a “0539 109 5400” numaralı telefondan ulaşılabilirken, maddi yardımda bulunmak isteyenler için hesap numarası şöyle:
“TR820006400000112970061806 - Yakup Akar - İş Bankası”