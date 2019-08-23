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Yıldırım ve Volkan'dan Uluçay'a veda ziyareti

Yıldırım ve Volkan'dan Uluçay'a veda ziyareti

KKTC'de görev süresi sona erecek olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan,  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'a veda ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis şeref salonunda gerçekleşen ziyarette Uluçay,  Tümgeneral Yıldırım'a Diyarbakır'daki yeni görevinde başarılar dilerken, görev süresi boyunca kurumlar arası gerçekleşen işbirliği için de teşekkür etti.
Uluçay,  emekliye ayrılacak olan Tuğgeneral Volkan'a da yeni yaşamında başarılar dileyerek deneyim ve birikimleri ile her zaman topluma hizmet edeceğine inandığını belirtti. 

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