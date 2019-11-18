Yıldız Kenter için taziye mesajları

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Yıldız Kenter’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan, 91 yaşında vefat eden Yıldız Kenter’in Türk tiyatrosunun gelişiminin en önemli mihenk taşlarından olduğunu vurguladı.

Soyalan mesajında, “11 Ekim 1928 yılında doğan ve 1949 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’yla Sofokles’in ‘Antigone’uyla tiyatro sahnelerine çıkış yapan Yıldız Kenter, yüzlerce oyunla sanatseverlerin karşısına çıkmış ve sanatını icra etmiştir. Yeri kolay kolay doldurulmayacak olan Yıldız Kenter, ürettikleri ve kazandırdıklarıyla her zaman anılacaktır. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.