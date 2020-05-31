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Yıldönümümüze özel, gala gecesi bu gece ekranlarda olacak

Yıldönümümüze özel, gala gecesi bu gece ekranlarda olacak
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Kıbrıs Genç TV'nin 21. Yılını kutladığı Elexus Otel ev sahipliğindeki Gala Gecesi bu akşam sizlerle buluşuyor.

Ülke çapında devam eden Korona virüs önlemleri kapsamında halka açık bir kutlama organize etmeyen Kıbrıs Genç Tv yönetimi, kuruluş yıldönümü coşkusunu, ona Halkın televizyonu ünvanını veren izleyicileri ile kutluyor.

2 yıl önce Türkiye’li bir çok ünlü sanatçının yer aldığı muhteşem kuruluş yıldönümü gala gecesi bu akşam Kıbrıs Genç Tv kuruluş yıldönümüne özel saat 21’de ekranlarda olacak.

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