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Yılın ilk toplantısı başladı

Yılın ilk toplantısı başladı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020’nin ilk toplantısını bugün yapıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplanan Genel Kurul’un gündeminde; “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı” ve “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi” bulunuyor.

Genel Kurul’da ilk olarak, okutulup onaya sunulacaklar bölümünde Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Genel Kurul’da ilk sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, tezkere ile ilgili bilgi verdi.

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