Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı

İş Kadınları Derneği’nin Telsim Vodafone ana sponsorluğunda “Önce hayal et, sonra cesaret” sloganıyla 12’ncisini düzenlediği 2023 Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni Bellapais Manastırında yapıldı. Gecede konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok, ekonomide var olan kadınları güçlendirmek, sayılarını arttırmak, girişimci kadınları teşvik etmek, kadınların ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamda ilerlemesine kaktı sağlamak, fark yaratan iş kadınlarının sayılarını toplumda görünürlük ve bilinirliklerini arttırmak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, Vodafone’un tüm dünyada, kadın konusunda pozitif ayrımcılığı benimsemiş bir kurum olduğunu belirterek, Telsim olarak, kadının ve kadın girişimciliğinin ön planda tutulduğu böylesi bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Türkiye Vodafone Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel de, Vodafone’un sadece bir teknoloji şirketi olmadığını, toplumun yarısını oluşturan kadınların güçlenmesi, toplumsal alanda fırsat eşitliğinin sağlanması için uğraş verdiklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, TC-KKTC arasındaki mali işbirliği protokollerinde kadın ve genç girişimcileri teşvik eden projeleri desteklemeye gayret ettiklerini belirtti.

KKTC’de yaşayan kadınların önlerindeki engellerin kaldırılması halinde çok daha büyük başarılara imza atacağını kaydeden Feyzioğlu, “Yeter ki kamu yönetimi kadın erkek ayırmadan, sorunlara değil çözümlere odaklanarak onlara destek olsun. Sorunlara uygulanabilir kalıcı çözümler üretelim. Çünkü sürekli sorunları konuşursak, çözümleri konuşmaya vaktimiz kalmaz ”dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, kadınlara yeterli fırsatların verilmesi, önlerindeki engellerin kaldırılması halinde çok daha büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Töre, KKTC’de, çalışan, üreten, girişimci birçok kadın olmasının geleceğe umutla ve cesaretle bakmalarına neden olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından 2023 Yılın Kadın Girişimcileri ödülleri verildi.

2023 Yılın Kadın Girişimcisi Ödülünü Akdoğdu Drifil Palet Limited Direktörü Dilek Karakartal Akdoğdu, Üretime Değer Katan Kadın Girişimci Ödülünü Kıray Sky Wear Direktörü Gülseren Kıray, İlham Veren Kadın Girişimci Ödülünü Çelebi Garden Otel Direktörü Buse Çelebi, İş Kadınları Derneği Onur Ödülünü Taşer Döşeme Limited Direktörü Münüse Taşer, Telsim Özel Ödülünü Çıraklı Limited ve Caramel Direktörlerinden Özden Özeş Çıraklı kazandı.

Yılın Kadın Girişimcileri Ödülleri, başarılı ve girişimci kadınları teşvik etmek, kadının hem kültürel hem de ekonomik açıdan ilerlemesini sağlamak, iş dünyasına atılmak isteyen kadınları ve gençleri cesaretlendirmek, fark yaratan iş kadınlarını toplumla paylaşmak amacıyla her yıl 5 farklı kategoride veriliyor.