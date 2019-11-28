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Yılın kadın girişimcileri ödüllendirilecek

Yılın kadın girişimcileri ödüllendirilecek
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2019 yılının kadın girişimcileri bu akşam ödüllendirilecek.

İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği ve bu yıl yine Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek 2019 Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni bu akşam saat 19.00’da Golden Tulip Hotel’de olacak.

Telsim’den verilen bilgiye göre, ödüller “Yılın Kadın Girişimcisi”, “Yılın Sanayiye Destek Veren Kadın Girişimcisi”, “Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi”, “İş Kadınları Derneği Onur Ödülü” ve “Telsim Özel Ödülü” olmak üzere 5 kategoride sahiplerini bulacak.

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