Yıllık hastalık izin raporlarını kontrol altına alma çağrısı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu, Başbakan Ersin Tatar’a kamu verimliliği ve reformu adına kamuda çalışan sağlık çalışanları dahil tüm kesimlerin yıllık hastalık izin raporlarını kontrol altına alma çağrısında bulundu.

KTSÇHB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Remzi Gardiyanoğlu, kamu çalışanlarına yazılacak tüm hastalık izin raporlarının ilgili örgütlerin temsilcilerinin de olacağı bir komite tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanmasını talep etti.

Gardiyanoğlu, hastalık izin raporlarının tümünün ister kamu ister özel,bir otomasyon sistemi üzerinden yazılmasının sağlanması gerektiğini savundu.

Gardiyanoğlu, kamu hastanelerinde yıllardan beri imza, kamera takip ve parmak izi sistemleri ile çözülemeyen mesai saatine uydurmaya çalışma icraatlarından vazgeçilmesini de istedi.

Son zamanlarda her gelen sağlık bakanının bir telefon numarası vererek kamu sağlık kuruluşlarında randevu sistemine geçtiğini ve bu numaradan hastaların randevu alabileceğini basına açıkladığını anlatan Gardiyanoğlu, “Bunun nasıl bir uygulama olduğunu biliyormusunuz?Bu konu ile ilgili derhal detaylı çalışma başlatınız.” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Son 5 yıldır kamu sağlık kuruluşlarında saat12.30’dan sonra muayene edilen hasta sayısı bilginizde mi?Saat 12.00’ye kadar hizmet verilen kamu sağlık sisteminde ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

Sayın Başbakan KTSÇHB yönetim kurulu olarak Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşlarındarandevuları otomasyon sistemine geçirmeniz ve bu sistemi makamınızdan yönetebilmeniz için gerekli alt yapıyı sizlere 1 günde kurup ücretsiz teslim etmeye hazırız.”