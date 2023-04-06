Yılmaz Morgül, El-Sen’in meclis önündeki eylemine destek verdi

Yılmaz Morgül, El-Sen’in meclis önündeki eylemine destek verdi
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Türkiyeli ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, El-Sen’in meclis önündeki eylemine katılarak eylemcilere destek verdi.

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Yılmaz Morgül eylemde şu açıklamayı yaptı:

"Özellikle ben ülkemizde ve dünyamızda 200 tane sağlık ve sosyal yardım derneği ile çalışıyorum. Ben gönüllüyüm. Çok zor şartlarda büyüdüm. Sokaktan gelen bir sanatçıyım. KKTC’ye de bir iş için geldim. Dışişleri Bakanlığı’nda bir işim vardı. Bugün burada bir eylem olduğunu gördüm ve santralin satılmasına karşı destek vermek için geldim. “Sattırmayacağız”

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023, 22:00
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