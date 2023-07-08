Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişiminin önünü açacak yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak, halkın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile KKTC ilişkilerinin yaşamsal ve vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Ankara'da temaslarda bulunan Başbakanı Ünal Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yılmaz ve Üstel, ortak basın toplantısı düzenledi.

- Üstel

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında KKTC için Ankara ilişkileri ve Ankara ziyaretlerinin, kardeşlik hukukunun en üst seviyeye çıkarılması, ilişkilerin geliştirilmesi ve birliklerinin pekiştirilmesi için son derece önemli olduğunu belirtti.

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişiminin önünü açacak yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak, halkın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile KKTC ilişkilerinin yaşamsal ve vazgeçilmez olduğunu söyledi.

- "İnşallah 20 Temmuz’da yeni havalimanımızı açacağız"

Heyetlerle ve baş başa yaptıkları üst düzey toplantılarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de Türkiye Yüzyılının bir parçası haline getirecek ve geleceğin kapılarını açacak son derece önemli projeleri ele aldıklarını kaydeden Üstel, öncelikle çok kısa bir süre içerisinde hizmete açılacak yeni Ercan havalimanı projesi ile ilgili son çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Üstel, "İnşallah 20 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleri ile yeni havalimanımızı açacak ve yıllardır çektiğimiz hasrete bir son vermiş olacağız" dedi.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki; yeni havalimanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli ekonomik ayakları olan hem turizm hem de üniversite sektörümüze ciddi şekilde ivme katacak ve kendi potansiyellerini katlayarak geliştirmelerine imkân sağlayacaktır.

Doğu Akdeniz’in en modern havalimanlarından biri haline gelecek olan Yeni Ercan Havalimanı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya ile kucaklaşmaya ne kadar hazır olduğunun da en önemli işaretlerinden birsi haline gelecektir"

- Hükümetinn geriye kalan görev süresinde yapılacaklar

Başbakan Ünal Üstel, heyetler arası görüşmelerde hükümetin geriye kalan yaklaşık 3 yıllık görev süresi içerisinde yapılacakların da ele alındığını belirtti

Üstel, yapılacakları şu şekilde sıraladı:

"- Yarım kalan tüm yol projelerinin tamamlanması,

- İhtiyaç duyduğumuz yeni okulların yapılması,

- İhtiyaç duyulan okullarımızın depreme dayanıklı hale gelmeleri için gerekli güçlendirme çalışmaların başlatılması ve tamamlanması,

- Lefkoşa’ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılması, projenin başlatılması ve tamamlanması

- Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanelerinin tamamlanması,

- Karpaz Bölgesinin sağlık alanında en temel ihtiyaçlarından biri olan Pamuklu’ya bir sağlık merkezinin yapılması

- Lapta’ya bir sağlık merkezinin yapılması,

- Maraş Sosyal Konutlarının başlatılması ve tamamlanması

- Ülkemizde 20 yıl sonra başlatacağımız sosyal konut projelerinin tamamlanması

- Türkiye’den çift yönlü kablo ile elektrik enerjisinin getirilmesi projesinin en kısa süre içerisinde başlatılması ve 4 yıllık kısa bir sürede tamamlanması konularında

- Hükümet olarak Anavatan Türkiye hükümetinin tam desteğini almış durumdayız"

Üstel, tüm projelerin başlatılması ve hayat bulmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gerçek manada Türkiye Yüzyılının bir parçası haline gelmesi anlamına geleceğini belirtti.

-Enflasyon kaynaklı sıkıntılar

Başbakan Üstel, görüşmede enflasyondan kaynaklanan sıkıntıların aşılması konularını da ele aldıklarını ve bu noktada da Türkiye'nin tam desteğini almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti

Üstel, şöyle devam etti:

"Sağlanacak ek desteklerle, halkımızı enflasyona ezdirmeden, onların refah seviyelerini korumak için her türlü katkıyı yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Ayrıca, daha önceden açıkladığımız gibi, ilk evim konut kredileri gibi gençlere yönelik desteklerimizi de adaya döner dönmez başlatıyoruz.

Özel sektöre, sanayiye, tarıma ve hayvancılığa sağlanacak hibe ve kredi destekleri konusunda da Anavatanımızdan ciddi bir destek sağlamış durumdayız"

- Siyasi istikrar

Başbakan Üstel, tüm bu projelerin gerçekleşmesi, halkın ihtiyaç duyduğu işler ve icraatların zamanında tamamlanması ve uzun soluklu vizyoner projelerin hayat bulmasının ancak siyasi istikrarla olabileceğini belirtti

Üstel, tüm görüşmelerde, karşılıklı şekilde siyasi istikrarın sürmesi ve istikrarın korunması konularına da vurgu yaptıklarını kaydetti

Ünal Üstel şöyle devam etti:

'Hükümetimiz istikrarlı bir şekilde görevinin başındadır. Ve istikrarlı bir şekilde görevinin başında olmaya da devam edecektir.

İmzaladığımız Mali ve İktisadi işbirliği protokollerinin gereklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Anavatan Türkiye hükümeti ile uyum içerisinde, karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz.

Halkımızın ihtiyaç duyduğu büyük projelerin hayata geçirilmesi önceliği olmayanlara ve istikrarsızlıktan beslenenlere asla prim vermeyeceğiz"

- İki devletli çözüm vizyonuna tam destek

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ile ortak geliştirilen iki devletli çözüm vizyonuna da hükümet olarak tam destek vermeye devam ettiklerini belirtti

Üstel, "Uluslararası alandan Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile tıpkı diğer devletler gibi Devletimizin hak ettiği şekilde, dünyadaki yerini alabilmesi için canla başla çalışıyoruz.

Gerek Türk Cumhuriyetleri ile gerek İslam devletleri ile gerekse Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki, ortaya koyduğumuz bu çaba karşılığını verecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak dünyada hak ettiğimiz yeri alacağız" dedi.

Başbakan Ünal Üstel, şöyle devam etti:

"İhtiyaç duyduğumuz her alanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve hükümetimize vermiş olduğunuz destekten dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şahsınız ve tüm hükümetinize en kalbi duygularla halkım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum.

İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde, geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Bizler bir oldukça, bizler birlikte oldukça, bizler ilişkilerimizi güçlü tuttukça kimse bizi yıkamaz, birbirimizden koparamaz"

YILMAZ

KKTC heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "KKTC'nin Türkiye Yüzyılı'nda her alanda kapasitesinin güçlendirilmesi, kendi kendine yeten ve üreten, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması temel önceliklerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye-KKTC işbirliğinin yasal dayanağını oluşturan 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın onay sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını ve bu protokolün Resmi Gazete'de yayımlanıp uygulama sürecinin başladığını hatırlatarak, bu kapsamda yoğun bir gündemle bir araya geldiklerini söyledi.

- "Bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türkü'ne kazandıracağız"

Görüşmede, KKTC’de ortaklaşa yürütülen projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Yılmaz, "Başbakan Sayın Üstel ve hükümeti ile Yeni Ercan Havalimanı başta olmak üzere işbirliği projelerinin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması hususunda kararlılığımızı teyit ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek bir tek dakikası bile yoktur." diye konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, uluslararası standartlarda hizmet verecek Yeni Ercan Havalimanı’nın pist ve terminalinin hızla tamamlanması konusunun, ele alınan gündem maddelerinin başında geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde, yeni terminal binasının 20 Temmuz’a kadar hazır olacak şekilde yetişmesi yönündedir. Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı, KKTC’nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türkü’ne kazandıracağız. Bununla birlikte, KKTC’nin enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak ve kesin çözüm olacak 'Enterkonnekte Enerji Sistemi', Kıbrıs Türkü’nün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Projesi ve bir diğer önemli ortak çalışmamız olan 'Derinya Sosyal Konut Projesi' gibi önemli kalkınma işbirliği konuları da gündemimizde yer almaya devam ediyor. Bunun yanı sıra sağlık alanı ve birçok başka alanda projelerimiz söz konusu. Hepsini bu önümüzdeki dönemde ele almaya, yerinde saha ziyaretleriyle ve heyetler arası görüşmelerle müzakere etmeye devam edeceğiz."

- "Ada’da bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır"

Türkiye'nin milli davası Kıbrıs meselesini de ele alarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona tam desteklerini yinelediklerini ifade eden Yılmaz, "Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğimizi ortaya koyduk. Ada’da bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır, her ne kadar bazı çevreler bunu görmezden geliyor olsalar da. Ancak ve ancak bu gerçek etrafında şekillenen bir çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs meselesinde varılacak çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağına işaret eden Yılmaz, bu yöndeki samimi ve yapıcı gayretlere KKTC ile birlikte olumlu cevap vermeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliğini, gönüldaşlık temelinde, çözüm ve kalkınma odaklı bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizerek Üstel'e ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.