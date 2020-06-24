Yılmazışık, Fransanın insanlık suçu işlediğini ileri sürdü

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmazışık, Fransa’nın, Libya’da BM’in tanıdığı meşru hükümete karşı teröristlere ve terörizme tüm dünyanın gözleri önünde destek vererek, “İnsanlık ve İnsan Hakları Suçu” işlediğini ileri sürdü.

Yılmazışık yaptığı yazılı açıklamada, Fransa ve Başkanı Emmanuel Macron’u protesto ederek, “Masum sivil insanları katletmekte olan terör örgütlerine destek verdiğini resmen açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Derneğimiz Kara Liste Kapsamına almış olup, İstenmeyen Şahıs olarak ilan etmiş bulunmaktadır” dedi.

Yılmazışık, Fransa’nın tüm mallarına ve ürünlerine “Süresiz Boykot” uygulanması ve tüketimi çağrısında bulundu.