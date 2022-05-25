Yılmazköy'de araç yangını

Yılmazköy’de dün akşam Salih Minare’ye ait makinist atölyesinde, tamir maksatlı bulunan Sait Cin’e ait aracın motor kısmındaki kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangının aynı yerde yine tamir maksatlın bulunan Fahri Altınör’e ait araca da sirayet etmesi sonucu her iki araç ile iş yeri içersinde bulunan 2 adet arıza tespit cihazı, 1 adet arıza tespit bilgisayarı, 80 litre araba makine yağı, 1 adet spiral makinesi ve 1 adet araç yıkama makinesi yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Aysun Erkan’ın ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak

Zeytinlik’te sakin Aysun Erkan’ın (K-38) ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Erkan’a yapılan otopsinin ardından gerçekleştirilecek tetkiklerden sonra belli olacak. Soruşturma devam ediyor.