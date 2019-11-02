Yine kaza...Turunçlu yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde bugün akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında İrfan Ozan ile Fahriye Ozan yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 17:45 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, İrfan Ozan, yönetimindeki FD 087 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu civarında 100. Yıl ormanı yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden askeri aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan FD 087 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki İrfan Ozan, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan 63 yaşındaki Fahriye Ozan ise, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.