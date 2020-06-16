Yine ölümlü trafik çarpışması! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Günün ilk saatlerinde Gönyeli girişinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Saat 00.40 sıralarında Lefkoşa – Güzelyurt Anayolunun 1’inci kilometresinde meydana gelen kazada Alayköy’ de sakin Mustafa İPEK, yönetimindeki ML 357 plakalı motosikletle Gönyeli giriş kavşağına geldiğinde kavşakta durmayarak, karşı yönden gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yaptı.

O esnada Güzelyurt istikametinden aşırı sürat ve dikkatsizce gelen Muhammet Bestami DURMUŞ, yönetimindeki LH 423 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü 65 yaşındaki Mustafa İpek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

Polis basın subaylığı 20 yaşındaki araç sürücüsü Muhammet Bestami Durmuş’ın tutuklandığını, kaza ile ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini açıkladı.