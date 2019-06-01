Yine ölümlü trafik çarpışması! Trafiğe bir günde 2 kurban

Gazimağusa - İskele anayolunda meydana gelen trafik kazasında 21 yaşında genç hayatinı kaybetti.

26 yaşındaki bir genç de sabah trafik kazasında ölmüştü.Polisin açıklamasına göre, Sadrettin Kara (E-21) saat 16.00 sıralarında EK 303 plakalı salon araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda aşırı süratten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve bir evin bahçe duvarına çarptı. Aracın kontrolsüz bir şekilde takla atıp sürüklendiği kaza sonucu ağır şekilde yaralanan sürücü Sadrettin Kara kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.