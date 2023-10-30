30 Ekim 1989'de kurulan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 34 yaşında...
Açıklamada, “YKP, 34 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve devrimci bir mücadele de veriyor ve bu mücadeleyi de ileri taşımakta kararlıdır… 34 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor… Biz, 34 yıllık mücadele tarihimizle vardık, varız, var olacağız…” denildi.