YKP AVRUPA SOL PARTİ TOPLANTILARINA KATILACAK

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL’in) yürütme ve genel kurul toplantılarına katılacak.



YKP’den verilen bilgiye göre, 29-30 Eylül’de Brüksel’de yer alacak toplantılarda YKP’yi Genel Sekreter Murat Kanatlı temsil edecek.



Genel Kurulun temel gündeminin 23-26 Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olacağı, toplantıda ortak manifestoya son şeklinin verilmesinin beklendiği kaydedildi.