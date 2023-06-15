Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Avrupa Sol Partisi Balkan Network toplantısına katılıyor.

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Yeni Kıbrıs Partisinin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Balkan Network toplantısı 16-17 Haziran tarihlerinde Belgrad’da gerçekleşiyor. YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantıya katılacak…

İlk gün “Avrupa Solunun Perspektifinden Avrupa’nın Geleceği” başlıklı açık oturum da gerçekleşecek. Halka açık oturumda, Avrupa Sol Partisi başkan yardımcısı Margarita Mileva, Avrupa Sol Partisi eski başkanı, Rosa Luxemburg Vakfı yöneticisi Heinz Bierbaum ve Avusturya Komünist Partisinden Waltraud Fritz birer konuşma yapacak.

İkinci gün ise yine halka açık şekilde, Rosa Luxemburg Vakfı inisiyatifinde “AB Genişlemesi ve Avrupa bütünleşmesi: Güneydoğu Avrupa’dan Perspektifler” ve “Güneydoğu Avrupa’da Solun Önümüzdeki Seçimler ve Sonrasında Karşılaşacağı Zorluklar” başlıklı toplantılar gerçekleşecek. YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 15 Haziran’da adadan ayrılacak ve 18 Haziran’da adaya dönecek.