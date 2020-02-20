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YKP, Avrupa Sol Partisi toplantısına katılacak

YKP, Avrupa Sol Partisi toplantısına katılacak
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Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurul toplantısı 22 ve 23 Şubat tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirilecek. Toplantıya, YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı da katılacak.
YKP’den verilen bilgiye göre, toplantıda İngiltere seçim sonuçları ve Brexit, Avrupalılar Brüksel Forumu çalışmaları, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek. 
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, bugün Berlin’e gidecek ve 23 Şubat’ta adaya dönecek.

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