YKP, Avrupa Sol Partisi’nin “Yaz Üniversitesi” etkinliğine katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Avrupa Sol Partisi’nin (EL) 6-9 Temmuz tarihleri arasında Slovenya Ljubljana’da düzenleyeceği “Yaz Üniversitesi” etkinliğine katılacak.

Parti’den yapılan açıklamaya göre Murat Kanatlı, YKP’nin de gözlemci üye olduğu EL’in 2005 yılından beridir düzenlediği “Yaz Üniversitesi” etkinliğine katılmak üzere yarın adadan ayrılacak ve 9 Temmuz’da dönecek.

Açıklamaya göre etkinlikte, akademisyen ve siyasilerin de katılarak görüşlerini aktaracağı “neo-liberal saldırganlık, feminizm, ekoloji, emek ve barış” gibi farklı başlıklarda seminerler düzenlenecek.

Açıklamada, “2024 Avrupa seçimleri öncesinde bir araya gelip stratejik konuları ele almak hem de zor geçeceğini bildiğimiz Avrupa seçim kampanyası için ortak stratejiler bulmak için büyük bir fırsat olacak” değerlendirmesinde de bulunuldu.