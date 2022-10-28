YKP'den açıklama

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), yetkili organlarının dahil olmadığı süreçlerde ilan edilen belediye başkanlıklarının merkezi bir karar ile desteklemesinin mümkün olmadığını belirtti.

YKP Sekreteryası, yerel seçimlerde izlenecek yol haritasıyla ilgili genel üye toplantıları ve çeşitli siyasi yapılarla gayriresmi görüşmeler yaparak süreci bir noktaya getirdiğini açıkladı.

YKP Sekretaryası’nın açıklamasında şöyle denildi:

“YKP Sekreteryası olarak Kıbrıs sorununun federal çerçevede çözümü talep edenlerin, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü destekleyenlerin, anti-militaristlerlerin ve emekten yana olanların, toplumsal muhalefetin etkin kılması için siyasal ortamın zorunlu kıldığı geniş çaplı ortak mücadele zeminlerinde bir araya gelmesine ihtiyaç olduğunun altını bir kez daha çizeriz…”Hayatın her alanında mücadele edecek böylesi ortak mücadele zeminleri için yerel seçimlerin de bir çalışma alanı olduğunun da tespitini yeniden yaparız."

Açıklamanın devamında, “YKP Sekreteryası olarak gelinen aşamayı değerlendirdiğimizde, YKP’nin yetkili organlarının dahil olmadığı süreçlerde ilan edilen belediye başkanlıklarının merkezi bir karar ile desteklenmesi mümkün olmadığına karar verdik. YKP için yürütmede taraf olmak demek, kişilere destek olmaktan daha fazla önemli olan, siyasal içeriğe taraf olmaktır. Bugüne kadar ilan edilen adaylıklarda yalnızca kişilerin isimlerini basından duyduğumuz koşullarda, siyasal karar üretmemiz mümkün değildir. YKP’nin yetkili organlarının daha önce aldığı karar bugün de geçerlidir, bölgelerin kendi kararlarını üretmesi mümkündür, bölgeler kendi iradeleri ile yerellerdeki somut koşulların somut tahlilini yapıp kendi kararlarını üretme hakları elbette vardır.” denildi.

Açıklamada, belediye meclisi üyelikleri konusunda bölge örgütlerinin kendi çalışmalarını yapabileceği belirtilerek, toplumsal muhalefetin etkin kılınması için, daha geniş bir ittifak koşullarının değerlendirilmesi, yerinden yönetim, katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçirmek için, 'başka bir yerel yönetim mümkün! anlayışı ile yan yana gelebilecek ortak aday listeleri için TDP-TKP başta olmak üzere siyasi partilere resmi ziyaretler yapma kararı alındığı da belirtildi.