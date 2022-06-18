YKP'den hükümete asgari ücret eleştirisi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Hayat Pahalılığının bu kadar hızlı yükseldiği koşullarda 2022 için ikinci asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi

Kanatlı, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır açlık sınırının zaten altında olan asgari ücretin, son dönemdeki pandemi koşulları, alım gücü kaybı ve döviz krizi sonrası oluşan ekonomik göstergelerle okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviyeye indiğini savundu.

YKP olarak orta vadede taleplerinin emek örgütlerinin de talebi gibi asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992’den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyuyla paylaşılması olduğunu kaydeden Kanatlı, DPÖ’nün Başbakanlığa bağlı olmasından dolayı, Başbakan Ünal Üstel’e geçim endeksinin açıklanması için gereğini yapması çağrısında bulundu.

2022’nin ikinci asgari ücretinin hayat pahalılığı ve alım gücünün erimeye devam etmesi de dikkate alınarak, yıl sonuna kadar olacak alım gücü kayıpları da gözetilerek hemen belirlenmesi gerektiğini ifade eden Kanatlı, bununla beraber asgari ücret ödemesinin 40 saatlik haftalık çalışma saati olması gerektiği gerçeğiyle, işverenlerin çalışma saatlerini artırarak asgari ücret altında çalışmayı yaygınlaştırdığı göz önüne alınarak acilen bu yasadışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineledi.