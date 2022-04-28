YKP'den kınama

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu, Avrupa Gazetesi yazarı Şener Levent’in Türkiye’de yargılanarak, ceza almasını kınadı.

Yazılı açıklama yapan Karapaşaoğlu, Levent’in önce ülkede yargılanarak berat ettiğini daha sonra Türkiye’de yargılanarak ceza aldığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin adadaki faaliyetlerini eleştirdi.

Bazı Kıbrıslı Türk aydınların ilk önce kuzeydeki mahkemelerde yargılandığını daha sonra Türkiye’ye girişlerinin yasaklandığını söyleyen Karapaşaoğlu, “bir sonraki aşamanın aydınların Türkiye’ye götürülerek hapse atılması” olduğunu savundu.

CTP- HP- TDP -DP koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı olan HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile güvenlik başlığı altında Şubat 2019 yılında bir protokol imzaladığını belirten Karapaşaoğlu, “Bu protokolün içeriğinin derhal Kıbrıslı Türklerle paylaşılmasını istiyoruz. Bu protokolün içinde mahkûmiyet alan muhaliflerin Türkiye’ye iadesi var mıdır yok mudur?” diye sordu.

UBP’nin bu protokolü bir an önce iptal etmesini talep eden Karapaşaoğlu, “Yeni Kıbrıs Partisi olarak Avrupa gazetesine 2000’lerin başından bu yana Türk derin devleti tarafından yapılan bombalamaları, kurşunlamaları, haciz işlemlerini, yargılamaları ve yazarlarının zindanlara atılmasını kınıyor ve reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karapaşaoğlu, ülkedeki demokratik kitle örgütleri olmak üzere tüm halka, Şener Levent hakkında alınan bu karara “en sert şekilde tepki verme” çağrısında bulundu.