YKP, doğal kaynak arama çalışmalarının durdurulması çağrısında bulundu

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama çalışmalarının hem ekolojik, hem de bölge barış açısından durdurulması çağrısında bulundu.

YKP Basın Bürosu’ndan yayınlanan bildiride, YKP Parti Meclisinin, Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramalarının durdurulması kararı aldığı belirtildi. Alınan kararda, dünyanın uzun bir süredir ekolojik kriz içerisinde olduğu, kapitalizmin geri dönüşü imkansız tahribatlara neden olduğu, iklim krizi içinde özellikle fosil yakıtı kullanımının önemli bir tartışma konu olduğuna, karbon salınımının sıfırlanması için fosil yakıtların çok daha az kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Kararda, “İklim değişikliği gerçek bir ekolojik krizdir, karbon emisyonun önce azaltılası sonra sıfırlanması için gerçekten mücadele edilmesi gerek bu nedenle doğal gazlar doğal olduğu yerde kalsın diyoruz… Bu mücadele çerçevesinde de Doğu Akdeniz’deki tüm doğal gaz ve diğer fosil yakıt aramalarının hemen şimdi durdurulması çağrısı yapıyoruz” ifadeleri yer alıyor.