YKP Genel Sekreteri Kanatlı: “Imagine projesinin tek taraflı ertelenmesini YKP olarak kabul edilemez buluyoruz”

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Imagine projesinin tek taraflı ertelenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kanatlı, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, projenin sayfasındaki bilgilerin projenin ne kadar değerli olduğunu net şekilde hatırlattığını kaydetti.

Kanatlı, açıklamasında programın amacının, Kıbrıs’ta bulunan iki toplum arasında teması arttırmak ve BM dokümanları, kararları ve eylem planları ışığında barış kültürü ve şiddetsizlik üzerine kapsamlı bir anlayış çerçevesinde barışı, anlayışı ve ırkçılık karşıtlığını teşvik etmek olduğunu belirterek, ayrıca iki toplumdan bireyleri bir araya getiren etkinliklere katılım konusunda daha kısıtlı fırsatlara sahip olan kırsal kesimlere ulaşmanın da amaçlandığını aktardı.

İki toplumlu teknik komitelerin çalışma prensipleri ortadayken, böylesi tek taraflı hareketlerin birçok alanda olumsuz sonuçlar doğuracağını savunan Kanatlı, bunların acı deneyimlerinin geçmişte çok yaşandığını ifade ederek, sorumlu hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Kanatlı, “YKP, böylesi bir projenin tek taraflı durdurulması ile birçok öğrenci ve öğretmenin önemli bir deneyimden, ciddi bir çalışmadan mahrum kalacağının altını çizer, projenin hemen şimdi kaldığı yerden devam etmesi için çağrı yapar. YKP, projeyi yürüten sendika ve sivil toplum örgütleri ile dayanışmasını ortaya koyar, projenin devam etmesi için mümkün olan tüm katkıyı koymaya hazır olduğunun altını çizer.” ifadelerini kullandı.