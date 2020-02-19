YKP heyetinden BKP'ye ziyaret

Murat Kanatlı başkanlığındaki Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) heyeti Birleşik Kıbrıs Partisi’ni (BKP) ziyaret etti.

BKP Genel Merkezinde saat 10.30’da gerçekleşen görüşmenin basına açık bölümünde konuşan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, son siyasi gelişmelerle birlikte, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ortaya konabilecek ortak stratejilerin konuşulacağını söyledi.

“Türkiye’deki AKP ve MHP zihniyetinin tahakkümcü bir bakışla Kıbrıs’a baktığını” savunan İzcan, BM’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına rağmen Maraş açılımı yapılmaya çalışılarak, BM zemininden uzaklaşıldığını ifade etti.

BKP’nin yaptığı bir toplantıda oy birliğiyle Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı aldığını da belirten İzcan, Kıbrıs’ta birincil sorunun Kıbrıs Sorunu ve demokrasi, barış ve emek kavgası olduğunu, ortak mücadeleye inanan tüm kesimlerle iş birliğine her zaman açık olacaklarını söyledi.

KANATLI

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da YKP’nin 10 Şubat tarihli toplantısında seçimlerle ilgili aldığı 8 maddelik kararlar dizisine dikkati çekerek Kıbrıs’ta çözüme yardımcı olabilecek sürecin tabandan tavana yayılmasını istediklerini belirtti.

Berlin toplantısı sonrası Kıbrıslıların önünde bir Guterres çerçevesinin durduğunu söyleyen Kanatlı, garantörlerin ortadan kalktığı yeni bir iç güvenlik düzenlemesinin yapılabilmesi için çalışılması gerektiğini ve bunun için tüm örgütlere iş düştüğünü ifade etti.

Kanatlı, YKP’nin uluslararası gözetmenler nezaretinde bir nüfus sayımı istediğini de dile getirerek, Maraş’ın iadesi, yeni geçiş noktaları, vb. bazı yeni güven yaratıcı önlemlerin gündeme alınması gerektiğini de belirtti.

Kanatlı, Kıbrıs’ta kritik bir süreçle birlikte bir kırılma noktasının eşiğine gelindiğini, kim seçilirse seçilsin Kıbrıslıları zor bir sürecin beklediğini de sözlerine ekledi.