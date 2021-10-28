YKP, Mağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın rant için değiştirildiğini savundu

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın bazı müteahhitlere rant sağlamak amacıyla değiştirildiğini savundu.
Planın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete’de yayınlanması gerektiğine işaret ederek istifa eden bir hükümet tarafından Planın Resmi Gazete’de yayınlanmaması gerektiğini belirten Kanatlı, “İmar Planları önemlidir ve YKP bunun için yıllardır mücadele etmektedir ama geçecek imar planlarının da sırf bir avuç müteahhitte rant sağlamak için ekolojik yıkımlara sebep olacak düzenlemeler de içermemesi amacıyla da mücadele ediyor” dedi.
KTMMOB ile Planın hukuksuz ve usulsüz bir şekilde Birleşik Kurul’un önüne getirildiğine inandıklarını savunan Kanatlı, partisinin ilgili paydaşların 2019 sonunda ortaya çıkardığı İmar Planı’nın revizde edilmeksizin hayata geçirilmesi için mücadele edecek herkesle yan yana olmaya, dayanışmaya devam edeceğini bildirdi.