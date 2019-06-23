YKP, Maraş kararını değerlendirdi

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Maraş mallarının yağmalanacağını düşünenlerin bin yıl önce sona ermiş ganimet devletlerinin savunucuları olduğunu, bu kişilerin de dünya sorunlarının kaynağını oluşturduklarını ifade etti.

Durduran yazılı açıklamasında, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Maraş’la ilgili karar tartışılırken ganimet olarak görülmesini eleştiren Alpay Durduran, neden hâlâ Maraşlıların evlerine dönmesine izin verilmediğinin ise konuşulmadığını belirtti.

Durduran, ada etrafında savaş gemileri dolaştığını ifade ederek “Ne zaman uyanacak ve sorunların üstüne oturmak değil çözmek aklımıza gelecek ve sorunları başkalarına havale etmeyeceğiz?” diye sordu.