YKP'nin 15’inci Kurultayı yapıldı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) 15. Kurultayı, dün, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasında (KTÖS) yapıldı.

Partiden yapılan açılamaya göre Kurultay, sekreterya üyesi Kemal Güçveren’in konuşması ile açıldı. "Devrim ve sosyalizm mücadelesinde hayatını kaybedenler için" bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Halil Paşa, sekreterliğine Emir Taşçıoğlu ve Gülay Kaşer seçildi. Divanın oluşumundan sonra Divan Başkanı Halil Paşa kısa bir açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra gündemdeki diğer başlıklar ele alındı. YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Sekreterya adına bir konuşma yaptı.

Kanatlı, Kurultaya katılan herkese teşekkür etti ve ülke olarak çok zor zamanlardan geçildiğini belirtip, “Her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini ve barışa ve sosyalizme doğru yürüyüşlerinin süreceğini” ifade etti. Kanatlı, YKP açısından da zor bir dönem olduğunu, bu süreçte çok değerli üyeleri Salih Coşar, Dr Mustafa Hami, Sezer Kaşer ve Ekrem Mavigözülü’yü kaybettiklerini, anıları önünde saygı ile eğilidiklerini söyledi.

Kanatlı, “Kurultay’ın zamanından erken toplanmasının nedeninin Siyasal Partiler Yasası’ndan kaynaklanan sorunlar olduğunu 13. ve 14. Kurultay kesip hesaplarının incelenmesi sırasında Yüksek Mahkeme kararı ve Sayıştay raporları çerçevesinde özellikle bilançolarda düzenlemeler yapıldığını, bunların yeninden Kurultay’a onaya sunulması gerekliliği ortaya çıktığını” belirtti ve yasanın Yüksek Mahkeme tarafından “yanlış yorumlanmasından” kaynaklanan sorunlar olduğuna işaret etti.

Kanatlı’nın konuşmasından sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Parti Meclisi ve Mali Rapor görüşülüp aklanması onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra da tüzük değişiklikleri de oy birliği ile kabul edildi. Dünya ve ülke gündemine dair konuşmalar bölümünde ise YKP Sekreterya Üyesi Alpay Durduran söz alarak değerlendirmeler yaptı.

Son olarak da Parti Meclisi Üyeleri’nin ve Parti Disiplin Kurulu Üyeleri’nin seçimi yapıldı.

-Yeni Parti Meclisi

Yeni Kıbrıs Partisi Parti Meclisi Üyeleri şu isimlerden oluştu: “Ahmet Hıdıroğlu, Alpay Durduran, Celal Devrim Önen, Cevdet Beysoydan, Devran Öztunç, Emir Taşçıoğlu, Enver Ballı, Erdinç Selasiye, Ergün Emiroğulları, Gülay Kaşer, Halil Karapaşaoğlu, Halil Paşa, Hamit Yücel, Hüseyin Ağlamaz, İsmet Özgüren, Kemal Güçveren, Mehmet Karadal, Murat Kanatlı, Rasıh Keskiner.”

Parti Disiplin Kurulu ise Oğuz Özen, Mustafa Noyan, Engin Ekici, Kemal Aktunç ve Serhan Gazioğlu’ndan oluştu.

Parti Disiplin Kurulu’nun daha sonra kendi arasında görev bölümü yaparak 3 asil, 2 yedek üyeyi, belirleyeceği de kaydedildi.