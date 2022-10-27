YKP’den vatandaşlık eleştirisi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, verilen vatandaşlıkları eleştirdi.

Hükümeti kolay ve keyfi vatandaşlık vermekle, özensiz ve ciddiyetsiz davranmakla suçlayan Kanatlı, YKP, BKP, TDP-TKP’nin 2 vatandaşlığın iptali için geçtiğimiz günlerde dava dosyalığını belirtti, bu davaların önemli olduğunu söyledi.

Kanatlı, yazılı açıklamasında, “Vatandaşlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde verilmediğini herkes farkında… YKP, hem uluslararası alanda hem de bu coğrafyada demografik yapının değiştirilmesine, seçme seçilme hakkının ihlal edilmesine karşı mücadele etmeye devam edecek…” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka atıfta bulunarak, ‘Herkesin vatandaş olma hakkı vardır’ denmesinin önemli ve doğru olduğunu söyleyen Kanatlı, “Uluslararası hukukun seçilip uygulanan tarafları yoktur. Kıbrıs’ın kuzeyinde vatandaşlığı konuşacaksak BM Cenevre Konvansiyonu’na ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına da bakmalıyız” dedi.