YKS sınavları yapılıyor

YKS sınavları yapılıyor

Türkiye üniversitelerine  girişte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan   Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı.

2,5 milyondan fazla adayın katıldığı  YKS sınavları   "Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştiriliyor.

YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanıyor.

Türkiye’deki merkezler ile eş zamanlı olarak Lefkoşa’da da  saat 10.15'te başlayan TYT sınavı 12.30’da tamamlanacak. Sınava KKTC'den yaklaşık bin 700 aday katılıyor.

Adaylar yarın da  10.15’te ikinci oturumda  AYT sınavına girecek.  15.45’te ise  üçüncü oturumda YDT gerçekleştirilecek.

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