YKS sınavları yapılıyor

Türkiye üniversitelerine girişte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı.

2,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavları "Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştiriliyor.

YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanıyor.

Türkiye’deki merkezler ile eş zamanlı olarak Lefkoşa’da da saat 10.15'te başlayan TYT sınavı 12.30’da tamamlanacak. Sınava KKTC'den yaklaşık bin 700 aday katılıyor.

Adaylar yarın da 10.15’te ikinci oturumda AYT sınavına girecek. 15.45’te ise üçüncü oturumda YDT gerçekleştirilecek.