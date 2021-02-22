YÖDAK: “2021 yılı yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite yılı olacak"

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) dün yaptığı toplantıda, 2021 yılını “Yükseköğretimde Kurumsallaşma, Uluslararasılaşma ve Kalite Yılı” ilan etme kararı aldı.

YÖDAK Basın ve Halka İlişkiler Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, YÖDAK’ın dün Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler başkanlığında yaptığı toplantıda alınan kararda, dünyada baş gösteren salgın kriziyle birlikte yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler ışığında ülkedeki üniversitelerinin ve akademisyenlerinin bu alanla ilgili bilimsel araştırma, konferans, açık oturumlar düzenleyerek, dünya ile bütünleşmenin sağlanmasının hedeflendiği de belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



“Bu çerçevede YÖDAK’ın koordinasyonunda üniversitelerimizin özellikle eğitim fakültelerinde yüksek lisans ve doktora tezlerinde konunun irdelenmesi, bu konu üzerine bilimsel çalışmalara öncelik verilmesi, bunun yanında disiplinler arası bir yaklaşımla konunun irdelenmesi ve bu yöndeki çalışmalara maddi ve akademik destek verilmesine kararı alındı.Üniversitelerin yabancı uyruklu akademik kadro, program akreditasyonları, diğer ülke üniversiteleri ile akademik iş birlikleri ve dünya üniversiteler sıralamalarında ön sıralarda görünür olmalarına önem verilmesini öncelikli olarak ele alarak, gerekli kararları alıp çalışmalar yapmaları için karar üretildi. Toplantıda ayrıca, YÖDAK’ın bölgesel ve evrensel düzeyde akreditasyon kuruluşları ile doğrudan bağlantılar kurması ile söz konusu birliklerde güçlü bir biçimde yerini alması hususunda, çok yönlü çalışmaların yapılmasının üniversitelere tavsiye edilmesine kararlaştırıldı.”