YÖDAK Adakent Üniversitesindeki süreci yakından takip ettiğini açıkladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Adakent Üniversitesi’ndeki süreci yakından takip ettiğini açıkladı.

Konu hakkında üniversite yetkililerinden alınan resmi bilgilere göre, Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru’nun rektörlük görevinden alındığı, yerine Prof. Dr. Halil Atmaca’nın rektör olarak atandığı dile getirilen açıklamada, üniversite mütevelli heyetinin bahse konu iddialardan olumsuz etkilenen öğrencilerin her türlü maddi ve manevi kayıplarının giderileceğini, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzgün şekilde devam etmesi için her türlü önlemi aldıklarını bildirdiği kaydedildi.

Bu bağlamda Adakent Üniversitesinde ortaya çıkan olaylarla ilgili olarak meydana gelen gelişmelerin, YÖDAK tarafından takip edildiği dile getirilen açıklamada, üniversitede eğitimin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması dahil tüm gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği dile getirildi.