Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Janar Temirbekova ile görüşen Hasgüler, üç konuda protokol yapmak için uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Hasgüler, protokolün “sağlık”, “uluslararası ilişkiler” ve “öğretim üyesi değişimi” konularında planlandığını ifade etti.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan uluslararası anlaşma ile kurulmuş olan ortak devlet üniversitesi olduğuna dikkat çeken Mehmet Hasgüler, üniversitenin 15 bine yakın öğrencisi olduğunu vurguladı.

Hasgüler, üniversitenin ekim ayında 30’uncu yıl kutlamaları olacağını ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, o etkinliklere de katılmayı hedeflediğini söyledi.