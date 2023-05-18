YÖDAK Başkanı Avcı, YÖDAK üyeliğine seçilen Amca'yı kabul etti

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısında YÖDAK üyeliğine seçilen Prof. Dr. Hasan Amca'yı kabul etti.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, Avcı, kabulde yaptığı açıklamada, Amca’nın katılımının YÖDAK’a güç verdiğini ve ülke yükseköğretimi için birlikte çalışmalar yapacaklarından ötürü kıvanç duyduğunu ifade etti.

Avcı, Cumhuriyet Meclisi tarafından belirlenmesi gereken üyenin de seçildiğini, yeni üyeleriyle YÖDAK’ın daha güçlü olduğunu ifade etti.