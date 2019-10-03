YÖDAK: "DAÜ izinsiz program açtı"

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), DAÜ Rektörü Necdet Osam ve Yardımcılarının, sözlü uyarılarına rağmen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan açma ön izni ve YÖDAK’tan öğretime başlama izni almadan izinsiz program (İran ile ortak Diş Hekimliği ve İran ile ortak Tıp Doktorluğu programı) açtığını; bu programlara yasal olmayan biçimde öğrenci aldığını, öğretime başlama izni olmaksızın eğitim öğretim faaliyetlerine başladığını belirtti.

Bu gerçeğin yanında, programların YÖK onaylı kontenjan kılavuzunda da yer almadığını kaydeden YÖDAK, bunun yüksek öğretim yasası uyarınca ağır bir suça tekabül ettiğini ifade etti.

YÖDAK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaların “yanıltıcı” olduğu dile getirildi ve “Açıklamalar sonrası beyanat verme zarureti doğmuştur” denildi.

YÖDAK açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Yapılan basın toplantısında gerçek dolanılarak kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır. Yine uluslararası programlar için yasa çok sarihtir.

Ulusal ve/veya uluslararası, KKTC’nin yüksek öğretim kurumlarının tümü aynı yasa ve mevzuat altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

YÖDAK olarak bu süreçte gerek DAÜ gerekse YÖDAK’ın basın aracılığı ile yıpratılmasından duyduğumuz üzüntüyü dile getirir; yapılan işlemin 65/2005 sayılı yasanın 11.2(A),(B) maddeleri çerçevesinde değerlendirildiğini ve 43. 1, 43. 2(A), 43. 5 ve 43.6. maddelerine uygun olmadığını belirtiriz.

Ülkemizin gurur kaynağı olan yükseköğretim alanını yıpratacak her tür davranış, uygulama ve açıklamadan kaçınılması gerektiğini YÖDAK olarak bir kez daha vurgulamak isteriz.”