YÖDAK heyeti, GAÜ’de inceleme ve denetlemelerde bulundu

YÖDAK heyeti, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’de inceleme ve denetlemelerde bulundu.

YÖDAK tarafından verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve YÖDAK üyeleri, GAÜ akademik ve yönetim kadrosuyla bir araya geldi; ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin talep ve önerilerini aldı.

KKTC’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal yaşamla ilgili talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen YÖDAK üyeleri, üniversite yönetimiyle de GAÜ ve genel olarak Kuzey Kıbrıs yükseköğrenim alanının durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, ders akışları ve ders içerikleri hakkında bilgi de alarak denetlemelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklamada, KKTC’deki yükseköğrenim alanının daha verimli ve daha yüksek kalitede hizmet vermesi amacıyla YÖDAK’ın ziyaret ve denetlemelerinin sıklaşarak devam edeceği de vurgulandı.