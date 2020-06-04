YÖDAK ile KTMMOB yetkilileri biraraya geldi

YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu ve Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği (KTMMOB) yetkilileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, Kurum binasında yapılan toplantıda Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve Genel Sekreter Simzer Kaya ile bir araya gelen YÖDAK üyeler Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu ve Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, mimarlık eğitimi ve mimarlık mesleğinin ülkede bulunduğu durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.