YÖDAK öğretime başlama dosyaları ile ilgili raporu paylaştı

Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) 2013-2021 yılları arasında üniversitelerin yeni bölüm açma talepleriyle ilgili verilen kararları gösteren bir rapor hazırladı.

Raporda, 2013 yılına kadar onay almış ve en fazla öğrenci bulunduran temsil edici özelliğine göre 9 üniversitenin 2013-2021 yılları arasında taleplerinin yanı sıra 2020-2021 yılları arasında tüm üniversitelerin yeni bölüm açma talepleri ve alınan kararlara da yer verildi.

YÖDAK Başkan Vekili Prof Dr Mehmet Hasgüler, şeffaflık ilkesi gereği kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırladıkları raporu basın yayın kuruluşlarıyla paylaştı. Mehmet Hasgüler, YÖDAK Başkanının görevinden istifa etmesinden dolayı YÖDAK’ın esas işlevlerinden birisi açısından tıkandığını belirterek, yasaya muhalefet etmemek için öğretime başlama gibi menfaat ve rekabet içerikli dosyaları inceleyip sonuçlandırmama kararı aldıklarını açıkladı.

Karar alınırsa, YİM’den döner

Prof Dr Mehmet Hasgüler, Yüksek Öğrenim Yasasına göre YÖDAK’ın 7 kişiden oluştuğunu belirterek, YÖDAK Başkanı’nın görevinden affını istemesiyle (istifa etmesiyle) kuruldaki üye sayısının 6’ya düştüğünü söyledi.

Mehmet Hasgüler, yasa gereği kurulun eksilmesi durumunda 29 Mart 2021 tarihinden itibaren alınacak kararların Yüksek İdare Mahkemesi (YİM:119/2003-D.20/2010) tarafından önceden emsal kararlar olduğundan ötürü yürütmeyi durdurma kararı verileceğine dikkat çekerek, yeni başkan atanıncaya kadar öğretime başlama gibi menfaat içerikli dosyaları inceleyip sonuçlandırmama kararı aldıklarını vurguladı. Hasgüler, dosyalarla ilgili işlem yapılmayacağını 9 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da iletildiğini kaydetti. Yapılacak rekabet içeren işlemler kurulun kolektif karar organı olması hasebiyle kurulda eksiklik olmasından ötürü (YİM Kararlarıyla kurulun oluşumunu tamamlamadığı emsal kararından hareketle) karar alması yasal olarak mümkün değildir.

Rapora göre 2013-2016 yıllarında üniversitelerin yaptığı 429 başvurunun tümü kabul edildi. 2017 yılında 128 başvurudan 3’ü ret edilirken, 2018 yılında yapılan 220 başvurudan 24’ü ret edildi ve bekletilen dosyalardan 19’u askıya alındı.

Bekletilen dosyalarda artış yaşandı

2019 yılında 122 başvuru yapıldı ve 25 dosya ret edildi. Bekletilen dosyalar içinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni olmadığından dolayı 3 dosya değerlendirmeye alınmadı. 3 dosya şartlı olarak ele alındı. 1 dosya geri çekildi, 1 dosyanın güncellenerek yeniden başvuru yapmasına karar verildi.

2020 yılında 94 dosya kabul ve 39 dosya reddedildi…

Raporda 2020 yılında temsil edici özelliğine göre belirlenen 9 üniversitenin yanında diğer üniversitelerde yer aldı. 2020 yılında 186 başvuru yapıldı 94 talep kabul edildi ve 39 başvuru ret edildi. Bekletilen dosyalar arasında 10 dosya hakkında değerlendirmeye almama kararı alındı. 2 dosya isim değişikliğinden ötürü değerlendirilmeyip bekletilirken, 5 dosya denetim raporu sonrası görüşülmek üzere bekletildi. Kararı çıkıp eksikleri bekleyen 16 dosya olurken, 13 dosya geri çekildi. 11 dosya uzmanlık ve 1 dosya şartlı olarak ele alındı.

2021 yılında 123 başvuru yapıldı ve 38 dosya reddedildi…

2021 yılında 123 başvuru yapıldı 73 talep kabul edildi ve 38 başvuru ret edildi. Kararı çıkıp eksikleri bekleyen 4 dosya olurken, Denetim Raporu sonrası görüşülmek üzere bekletilen dosya sayısı 5 oldu. Değerlendirmede 1 dosya yer alırken, 3 dosya gündeme alındı. Eksikleri giderilen dosya sayısı 1 olurken uzmanlıktan dolayı bekleyen dosya sayısı 6 oldu.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 16:27