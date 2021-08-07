YÖDAK'tan denetleme

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK üyeleri, ülke yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari kalitesini denetlemek amacıyla sürdürdüğü incelemeler çerçevesinde Avrupa Liderlik Üniversitesi ve Kıbrıs Batı Üniversitesi’ni ziyaret etti.
YÖDAK Başkanı Avcı yaptığı açıklamada, YÖDAK’ın tüm üniversitelerle çok yakın iletişim ve iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğini belirterek, “Dünya standartlarında mezunlar veren ve vermesi gereken, dünya standartlarında olan ve olması gereken üniversitelerimiz sürekli, yapıcı bir anlayışla denetleniyor ve denetlenecektir” ifadelerini kullandı.