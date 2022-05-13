YÖDAK üyeliği için münhal açıldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (YÖDAK), Kurul üyeliği için aranan nitelikleri taşıyan adayların, 16 Mayıs – 30 Mayıs tarihleri arasında müracaatlarını yapması gerektiğini duyurdu.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, YÖDAK Üyeliğine Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) tarafından seçilecek bir üye için seçim yapılacağı ve aday olmak isteyen öğretim üyelerinin 16 Mayıs - 30 Mayıs (her iki tarih dahil) tarihleri arasında, mesai bitimine kadar müracaatlarını YÖDAK Başkanlığı'na iletmeleri gerektiği açıklandı.

Açıklamada, “İlgili münhale başvurmak isteyen şahısların 65/2005 sayılı Yükseköğretim Yasası 9. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için YÖDAK'a başvurulması ve Üniversitelerimizin web sayfasında yayınlanan duyurunun incelenmesi rica olunur” denildi.