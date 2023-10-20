YÖDAK ve üniversitelerden ortak açıklama: “Gazze’deki Baptist Hastanesi’ne yapılan saldırı bir savaş suçu ve insanlık suçudur”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon Ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve üniversiteler, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Yayımlanan ortak bildiride, “Gazze’de bulunan Baptist Hastanesi’ne İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu çok sayıda çocuk, kadın, yaşlı ve masum sivilin hayatını kaybetmesine yol açan katliam aynı zamanda bir savaş suçu ve insanlık suçudur” ifadelerine yer verildi.

-“Gazze’deki saldırıları akademisyenler, akademik camia ve YÖDAK olarak şiddetle kınıyoruz”

Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“Bölgemizde devam eden savaşın bir an önce son bulması, çocuk, kadın, yaşlı ve masum sivillerin hayatlarını kaybetmemesi ve Birleşmiş Milletler ve tüm diğer kuruluşların bu katliamı durdurmak için hemen harekete geçmesi en büyük temennimizdir. Gazze’de yaşanan ve uluslararası hukuk ilkelerinin açıkça ihlal edildiği saldırılar başta olmak üzere, çocuk, kadın, yaşlı ve diğer sivillere yönelik saldırıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti akademisyenleri, akademik camiası ve YÖDAK olarak şiddetle kınıyoruz. Saldırılar sonucunda yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet, dileriz.”

Ortak bildiriye YÕDAK ile birlikte imza koyan üniversiteler şöyle:

“Ada Kent Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Avrupa Liderlik Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dünya Barış Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi,

İstanbul Teknik Üniversitesi-KKTC, Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi,

Uluslararası Alasya Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi.”