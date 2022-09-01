YÖDAK ve YÖKAK Başkanları “yükseköğretimde kalite güvencesi sistemini geliştirmek” gündemiyle görüştü

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ile Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, 30 Temmuz 2021’de imzalanan protokol kapsamında iş birliği alanlarını somutlaştırmak ve iş birliği takvimini belirlemek amacıyla çevrimiçi görüşme yaptı.

-Avcı: “Eylem planını YÖKAK’ın tecrübe ve desteğiyle hayata geçirmek stratejik öneme sahip”

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, “yükseköğretimde kalite güvence sistemi”ni geliştirmek amacıyla yapılan görüşmede konuşan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, KKTC yükseköğretim kurumlarının mevcut kalite standartlarını ve uluslararası tanınırlıklarını daha ileri bir noktaya taşımak için YÖKAK’ın tecrübe paylaşımı ve desteği ile belirlenen bir eylem planının hayata geçirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ortak iş birliği çalışmalarına gösterdikleri ilgiden ötürü YÖKAK Başkanı Kar’a ve ekibine teşekkür eden Prof. Dr. Avcı, her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin önemine dikkat çeken Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ise “Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünü yaygınlaştırmak son derece önemli. YÖKAK kurumsallaşmasını hızla tamamlayarak Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin kurulması, içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında önemli mesafe aldı. Bu konuda elde ettiğimiz her türlü tecrübeyi paylaşmaya ve YÖDAK’a destek olmaya her zaman hazırız” dedi.

-Prof. Dr. Muhsin Kar: “YÖKAK, YÖDAK için tecrübesini paylaşmaya hazır”

Kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin önemine dikkat çeken YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Kar ise “Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünü yaygınlaştırmak son derece önemli. YÖKAK kurumsallaşmasını hızla tamamlayarak Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin kurulması, içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında önemli mesafe aldı. Bu konuda elde ettiğimiz her türlü tecrübeyi paylaşmaya ve YÖDAK’a destek olmaya her zaman hazırız” dedi.