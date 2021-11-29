Yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Emre Genç, hayata tutunamadı...

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde 1 Kasım'da meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Emre Genç, yoğu bakımda gördüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Kaplıca mezarlığına defnedileceği açıklandı.
Kaza, Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında, Ertuğrul Genç’in, NT 460 plakalı salon araçla Kaplıca istikametinde seyir halindeyken dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkması ve önce beton su akarına, ardından da demir bariyere çarpması sonucu meydana gelmişti.