Yol trafiğe kapatılacak

Polis, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Hamitköy Çemberi ile Küçük Sanayi Çemberi arasındaki yolun, Pazar günü 08.00-19.00 saatleri arasında motosiklet yarışı nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından Pazar günü 08.00-19.00 saatleri arasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Hamitköy Çemberi ile Küçük Sanayi Çemberi arasındaki çift şeritli yolda 1’inci motosiklet drag yarışı düzenleneceği belirtildi.

ALTERNATİF ULAŞIM YOLLARI…

Belirtilen tarih ve saatlerde, yolun çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacağı kaydedilen açıklamada, Gazimağusa istikametinden gelen araçların ulaşımının Hamitköy içerisinden, Girne’den gelen araçların ulaşımının ise Sanayi Bölgesi üzerinden sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.